В США спустя 11 дней освободили задержанную иранскую журналистку

Журналистка иранского телеканала Press TV Марзие Хашеми, задержанная в США, была отпущена на свободу, сообщается на сайте телеканала со ссылкой на её родственников.

— Она была освобождена из-под стражи без предъявления обвинения и находится со своей семьёй в Вашингтоне. Мы не допустим сокрытия факта её задержания и по-прежнему хотим получить объяснение, почему это произошло, — приводит телеканал слова её родных.

Известно, что Хашеми была задержана в Сент-Луисе, где участвовала в съёмках документального фильма об общественном движении в защиту афроамериканцев от произвола полиции, хотя её представители утверждают, что она там навещала своего брата и родственников.

В то же время суд округа Колумбия 18 января опубликовал постановление, в котором утверждалось, что ей действительно не предъявляли никаких обвинений, а задержана она была в качестве свидетеля и будет отпущена, как только даст показания.

При этом официальные представители ФБР, занимавшегося этим делом, так и не предоставили комментарий, зачем было необходимо помещать свидетеля в изолятор.