Минобороны РФ показало видео перехвата шведского самолёта-разведчика

Российский истребитель Су-27 перехватил над Балтикой шведский самолёт-разведчик, который приближался к российской границе с выключенным транспондером. Минобороны РФ опубликовало видео перехвата.
— Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель, — цитирует сообщение ведомства ТАСС.
После этого Су-27 приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолёт-разведчик "Гольфстрим" ВВС Швеции. Уточняется, что он осуществлял полёт без включённого транспондера. После этого шведский самолёт удалился от госграницы.
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