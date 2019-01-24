В Instagram заявили, что не лишали аккаунт Мадуро верифицированного статуса

Представители социальной сети "Инстаграм" сообщили, что не снимали подтверждающий значок о верификации с аккаунта президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

— Николас Мадуро не был верифицирован в "Инстаграме", и мы не снимали верификацию с его аккаунта. Хуан Гуайдо был верифицирован в ноябре 2018 года, — говорится в пресс-релизе соцсети.

Кроме того, аналогичное заявление было сделано и относительно социальной сети "Фейсбук", которая вместе с "Инстаграмом" принадлежит Марку Цукербергу.

В ответ на это заявление некоторые пользователи задались вопросом, почему же тогда площадки не отправили предложение о верификации аккаунта венесуэльскому лидеру, несмотря на его популярность и большое число подписчиков. Как, например, это сделал "Твиттер", где страница Мадуро официально подтверждена.