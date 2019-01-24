Овечкин повторил рекорд среди российских игроков в НХЛ

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин повторил рекорд среди российских игроков в Национальной хоккейной лиге. В матче против "Торонто" россиянин набрал 1179-е очко за время карьеры в НХЛ.

Ранее рекорд удерживался за Сергеем Фёдоровым, который завершил выступление в НХЛ в 2009 году. Для того чтобы повторить его результат, Овечкину потребовалось 1053 игры регулярного чемпионата в 14 сезонах. Фёдоров же набрал 1179 очков за 1248 матчей в 18 сезонах.

Напомним, в декабре НХЛ назвала лучший гол 2018 года — им стала шайба, заброшенная Овечкиным в ворота "Виннипега". Она, кроме того, стала 600-й в карьере российского хоккеиста.