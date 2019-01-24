СМИ: Белый дом не исключает, что шатдаун затянется до весны

В Белом доме не исключают вероятности того, что приостановка работы Федерального правительства США может затянуться до марта или апреля. Об этом сообщили источники издания The Washington Post.

Отмечается, что администрация выясняет, какие программы могут оказаться под угрозой, если шатдаун продлится до весны. К руководителям министерств Белый дом обратился с соответствующим запросом. Издание полагает, что это одно из подтверждений, что администрация Дональда Трампа готовится к затяжному кризису.

Напомним, шатдаун в Правительстве США начался 22 декабря 2018 года, он уже стал самым длительным в истории страны. Такая ситуация возникла из-за того, что демократы и республиканцы не могут договориться о финансировании строительства стены на границе с Мексикой.