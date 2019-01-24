В Новосибирске накрыли подпольную оружейную мастерскую

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В Новосибирске накрыли подпольную оружейную мастерскую

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Фото: © ГУ МВД России по Новосибирской области

Полиция и ФСБ обнаружили и ликвидировали в Новосибирске подпольную оружейную мастерскую. По подозрению в незаконном изготовлении оружия и боеприпасов задержан 56-летний житель города.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в помещении и изъяли пять единиц огнестрельного оружия, детали для его изготовления, более 500 патронов. Часть оружия была переделана под стрельбу боевыми патронами из сигнального и спортивного.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное изготовление оружия".

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