Мужчина с флагом Венесуэлы прорвался к кортежу папы римского — видео

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Мужчина с флагом Венесуэлы прорвался к кортежу папы римского — видео

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Во время визита папы римского в Панаму неизвестный мужчина с флагом Венесуэлы прорвался через охрану к кортежу понтифика. Видео инцидента публикует агентство France Presse.

Мужчине удалось преодолеть полицейский кордон и выбежать на дорогу, по которой в этот момент ехал автомобиль папы римского. Водителю ближайшего авто пришлось сделать манёвр.

Силы безопасности посчитали этот инцидент "моментом религиозной эйфории" и не стали задерживать неизвестного.

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