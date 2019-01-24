Мужчина с флагом Венесуэлы прорвался к кортежу папы римского — видео

Во время визита папы римского в Панаму неизвестный мужчина с флагом Венесуэлы прорвался через охрану к кортежу понтифика. Видео инцидента публикует агентство France Presse.

Мужчине удалось преодолеть полицейский кордон и выбежать на дорогу, по которой в этот момент ехал автомобиль папы римского. Водителю ближайшего авто пришлось сделать манёвр.

Papal motorcade and security react with speed when a young man breaks through a barrier and runs towards the pope's car following his arrival in Panama City pic.twitter.com/VDur7LvJUR — AFP news agency (@AFP) 24 января 2019 г.

Силы безопасности посчитали этот инцидент "моментом религиозной эйфории" и не стали задерживать неизвестного.