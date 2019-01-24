Школьница из Омска получила от Путина коньки в подарок

Девочка написала письмо главе государства и не ожидала, что её желание исполнится так быстро.

Двенадцатилетняя школьница из Омска Настя Парыгина получила в подарок от президента России Владимира Путина коньки. О своей мечте она писала в письме главе государства. Об этом сообщает сайт Правительства Омской области.

— В преддверии новогодних праздников юная омичка Настя Парыгина написала письмо Владимиру Путину, в котором рассказала президенту страны о своём заветном желании — получить в подарок коньки. Детская просьба, обращённая к главе государства, не осталась без ответа, — говорится в сообщении.

Свой подарок девочка получила в канун Нового года. Коньки ей вручил министр по делам молодёжи, физической культуры и спорта Дмитрий Крикорьянц. Также школьница получила небольшой презент от хоккейного клуба "Авангард".

Оказалось, что Настя решила написать письмо после того, как увидела, что дети получают подарки от президента. Она давно мечтала о коньках, однако из-за того, что у неё нога 41-го размера (быстро растёт), родственники не успевали ей покупать их.

— Бабушка в шутку посоветовала написать письмо президенту, а я так и сделала. Даже не думала, что моя мечта сбудется, да ещё так быстро. Я очень-очень рада этому, — рассказала Настя.

Девочка учится в седьмом классе одной из местных школ. Она активно участвует в общественной жизни школы и мечтает стать ветеринаром.