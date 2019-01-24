Роспотребнадзор предупредил об опасности лихорадки денге

Ведомство рекомендует выбирать для отдыха страны, благоприятные в эпидемиологическом отношении.

Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности лихорадки денге, которая передаётся человеку через укусы комаров. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Вспышки этой инфекции регистрируются в Бразилии, Вьетнаме, Индонезии, Бангладеш, Таиланде и других странах. В Бангладеш с августа прошлого года регистрируется подъём заболеваемости лихорадкой денге, в том числе с летальным исходом, говорится в сообщении.

Отмечается, что в Бразилии зафиксировано более 9 тысяч случаев заболевания с начала 2018 года и их число увеличивается.

За 11 месяцев прошлого года было зафиксировано 212 случаев заболевания лихорадкой денге среди российских туристов, которые посещали страны Юго-Восточной Азии.

Ведомство рекомендует выбирать для отдыха страны, благоприятные в эпидемиологическом отношении, а также соблюдать меры по профилактике подобных заболеваний.

Ранее Ростуризм предупредил россиян о вспышке лихорадки денге на Филиппинах.