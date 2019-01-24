В Каракасе заявили, что у дипломатов США нет прерогатив после разрыва отношений

Возможные ограничения в отношении персонала американских представительств будут применены в рамках закона.

Председатель Конституционной ассамблеи (КА) Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что дипломаты США, находящиеся в стране, не имеют никаких прерогатив после разрыва дипотношений между государствами. Об этом сообщает телеканал VTV.

— Раз нет дипломатических отношений, значит, [у персонала представительства США в Венесуэле] нет никаких прерогатив, — отметил Кабельо.

Он также выразил надежду, что в Вашингтоне поймут, что их действия нанесут урон США, добавив, что возможные ограничения в отношении персонала американских представительств будут применены в рамках закона.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о разрыве дипломатических отношений с США, обвинив Вашингтон в попытке осуществить в латиноамериканской стране госпереворот. В свою очередь, в США отказались признавать соответствующее заявление Мадуро.

Ранее сообщалось, что лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны, пока не будут проведены новые выборы главы государства. Позже представители Канады, Бразилии, США и ещё ряда государств признали его кандидатуру в качестве временного главы Венесуэлы.