Сладкая санкционка. ФСБ не пустила в Россию крупную партию конфет Roshen

Погрануправление ФСБ РФ по Оренбургской области пресекло ввоз в Россию партии кондитерских изделий украинской фабрики Roshen. Товар передали сотрудникам мобильной группы оренбургской таможни для проведения разбирательства, сообщили в ведомстве ТАСС.

— Пограничным управлением ФСБ России по Оренбургской области в пунктах пропуска управления пресечён незаконный ввоз в Россию крупной партии санкционных товаров — кондитерских изделий производства украинской фабрики Roshen, — цитирует агентство сообщение регионального пограничного управления ФСБ.

В ведомстве не сообщили, какого объёма была изъятая партия.

В прошлом году Служба внешней разведки Украины объявила тендер на закупку 13 тысяч кондитерских изделий, в том числе 2360 шоколадок компании Roshen, основателем которой является президент Украины Пётр Порошенко. Пока Порошенко занимает пост главы государства, Roshen управляет компания Rothschild Trust.

В продукции украинских кондитерских фабрик Roshen (в Киеве, Виннице, Мариуполе, Кременчуге) Роспотребнадзор выявил нарушения требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия человека (органолептические показатели, токсические примеси) и запретил ввоз таких конфет в Россию.