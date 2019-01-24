Кадыров считает беспочвенными разговоры о "прощённых" долгах за газ в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию с долгами за газ в республике. Он отмечает, что работа по взысканию задолженности не приостанавливалась.

— Суд не списал ни одного рубля, а работа по взысканию задолженности с населения не приостанавливалась ни на один час. Также беспочвенны разговоры о 9 миллиардах рублей, которые якобы простили жителям Чечни, — говорится в заявлении Кадырова, опубликованном на сайте главы и Правительства ЧР.

Он пояснил, что окончательная сумма задолженности будет установлена после полной инвентаризации дебиторской задолженности ООО "Газпром межрегионгаз Грозный". Причём речь идёт о периоде продолжительностью девять лет.

Кадыров также озвучил причины, которые породили эту ситуацию с газом в Чечне. На протяжении долгого периода времени в компании не было чёткого учёта реальных потребителей. Кроме того, не учитывались потери при транспортировке газа, поясняет глава ЧР.

Ранее сообщалось, что районный суд Грозного обязал отделение "Газпрома" списать долги жителей Чечни за газ на сумму девять миллиардов рублей. Однако затем Генпрокуратура РФ сочла необоснованным иск местной прокуратуры, который и стал поводом для такого решения.