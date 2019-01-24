В рамках закона. Тигр Амур всё-таки переедет в Краснодарский край

Транспортировку животного будут контролировать сотрудники Приамурского зоосада, которые готовы выехать на место.

Знаменитый тигр Амур отправится в Краснодарский край в эколого-биологический центр "Парк тигров" в соответствии с законодательством Хабаровского края и по согласованию с Евроазиатской региональной ассоциацией зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА). Об этом РИА "Новости" рассказал представитель Минкульта Хабаровского края.

Источник подтвердил факт скорого переезда хищника.

— Договор такой был подписан. Вся эта процедура проводится в рамках федерального краевого законодательства, там нет никаких нарушений, и она согласована с ЕАРАЗА, — сообщил собеседник агентства, добавив, что Амур не был выведен из программы по сохранению и размножению амурского тигра.

При этом животное останется в собственности Хабаровского края, а его транспортировку будут контролировать сотрудники Приамурского зоосада.

Собеседник агентства также отметил, что оставлять тигра в зоосаде нецелесообразно, так как в нём уже имеется пара амурских тигров. Кроме того, сафари-парк является частной структурой, по закону на постоянное содержание он может быть передан госучреждению или некоммерческому партнёрству.

Ранее директор Приамурского зоосада Андрей Долин выступил против решения о переезде тигра Амура в Краснодарский край. По его мнению, для животного такой переезд станет серьёзным стрессом, ответственность за который будут нести только специалисты.