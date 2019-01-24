Ради лайков. В аэропорту Алма-Аты мужчины пытались "сдать" друга в багаж

Шутники снимали происходящее на видео, но в конечном итоге были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

В аэропорту Алма-Аты задержали пятерых мужчин, которые пытались "сдать в багаж" своего друга, снимая это на видео. О данном инциденте сообщает пресс-служба аэропорта.

В среду, 23 января, один из шутников собирался вылететь в Астану. Во время регистрации на рейс выяснилось, что вес багажа превышает допустимые 23 килограмма. Мужчине предложили разбить багаж или же заплатить за перевес. После этого он оставил сумку рядом с кассами.

— Кассир, увидев, как из сумки появляется человеческая рука, сразу вызвала сотрудников Службы авиационной безопасности аэропорта и представителей линейного отдела внутренних дел, — говорится в сообщении.

Друзья "багажа" стояли в стороне и снимали происходящее на видео. В конечном итоге силовики задержали всех участников розыгрыша, включая того, кто пытался улететь в Астану. Шутникам грозит до 20 суток ареста. Одним из пранкеров был Назар Роллан, известный по видео, на котором он на большой скорости ехал по встречке в центре города.