Полиция Киева усилила охрану суда, где огласят приговор по делу Януковича

У задания суда с самого утра дежурят три автозака, один автобус с бойцами Нацгвардии и несколько автомобилей патрульной полиции.

Украинские правоохранители усилили охрану Оболонского районного суда, где сегодня, 24 января, огласят приговор по делу экс-президента Украины Виктора Януковича о госизмене. Об этом сообщает УНН.

С самого утра у здания суда дежурят три автозака, один автобус с бойцами Нацгвардии и несколько автомобилей патрульной полиции.

На входе также выстроилась очередь из журналистов, которые ожидают, чтобы их впустили в здание суда.