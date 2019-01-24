Полиция Киева усилила охрану суда, где огласят приговор по делу Януковича

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Полиция Киева усилила охрану суда, где огласят приговор по делу Януковича

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Фото: © РИА Новости/Сергей Пивоваров

У задания суда с самого утра дежурят три автозака, один автобус с бойцами Нацгвардии и несколько автомобилей патрульной полиции.

Украинские правоохранители усилили охрану Оболонского районного суда, где сегодня, 24 января, огласят приговор по делу экс-президента Украины Виктора Януковича о госизмене. Об этом сообщает УНН.

С самого утра у здания суда дежурят три автозака, один автобус с бойцами Нацгвардии и несколько автомобилей патрульной полиции.

На входе также выстроилась очередь из журналистов, которые ожидают, чтобы их впустили в здание суда.

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