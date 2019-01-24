Экс-президент Украины Виктор Янукович перенёс операцию. Как сообщил его адвокат Александр Горошинский, сейчас политик находится на реабилитации.
— Виктор Янукович перенёс оперативное вмешательство. Сейчас находится на реабилитации, — сказал Горошинский.
При этом адвокат не стал раскрывать подробности.
Известно, что ранее Янукович получил серьёзную травму, и, по словам известного хирурга Эялема Аттиаса, оперативное вмешательство ему, возможно, понадобится не одно.
Сегодня, 24 января, в Оболонском районном суде Киева должны огласить приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу, который обвиняется в государственной измене. Рассматривали дело более полутора лет. Между тем приговор будет заочным, так как политик с 2014 года находится за пределами страны.
В связи с судебным заседанием полиция Киева усилила охрану суда.
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