Больше рыбы и чеснока. Роспотребнадзор рассказал, как правильно питаться зимой

Роспотребнадзор советует употреблять в холодное время года более калорийную пищу — богатую полезными жирами и углеводами. Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
По словам специалистов, зимой энергозатраты организма увеличиваются. Организм даёт человеку об этом знать, "заставляя" выбирать и потреблять более калорийную еду.
К таким продуктам в первую очередь относятся жирная рыба, содержащая ненасыщенные жирные кислоты семейства омега 3, растительные масла (оливковое, льняное, подсолнечное), зерновые продукты
Роспотребнадзор
Кроме того, ведомство рекомендует включать в рацион больше сезонных овощей: капусту, морковь, лук, чеснок; свежую зелень; фрукты: гранаты, цитрусовые, яблоки; орехи.
Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков рассказал, какая рыба является самой полезной в мире.
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