За некачественные мази. На Ямале пенсионерка перевела мошенникам 3,7 млн рублей

По словам злоумышленников, для того чтобы получить компенсацию за товар, женщина должна была заплатить налог.

Жительница Салехарда перевела мошенникам, пообещавшим ей компенсацию за некачественные мази, 3,7 миллиона рублей. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Ямало-Ненецкому автономному округу.

В полицию она обратилась в конце прошлого года и рассказала, что неизвестные завладели деньгами, которые принадлежат ей. За два месяца до этого ей на телефон позвонила женщина, которая сообщила, что пенсионерке положена компенсация за некачественные мази, заказанные ею ранее.

Причём для этого ей надо было заплатить налог. В итоге в период с 31 октября по 18 декабря 2018 года пенсионерка перевела на разные счета в общей сложности 3,7 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело.