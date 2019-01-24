Кабмин поддержал проекты о фейках и о недопустимости оскорбления госсимволов

Правительство РФ поддержало проекты о блокировке фейков и о недопустимости оскорбления государственных символов. Два отзыва кабмина размещены в электронной базе данных Госдумы, сообщает РИА "Новости".

Законопроект о блокировке фейков носит точечный и избирательный характер. Документ предлагает привлекать к ответственности не за все ложные новости, а только за те недостоверные сведения, распространение которых может привести к катастрофическим последствиям. По словам авторов инициативы, законопроект призван обеспечить информационную безопасность, защитить права личности и общества в информационной сфере при соблюдении права на свободную информацию.

Что касается оскорбления госсимволов, то здесь авторы инициативы предлагают распространить в Интернете те правила, которые уже действуют для других общественных мест. При этом проект не устанавливает ответственность за выражение мнения, критику или свою позицию по отношению к госвласти, а также не распространяется на частную переписку.