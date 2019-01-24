У них же лапки! 5 правил для выгула питомца в мороз

Говорят, в такую погоду хороший хозяин собаку из дома не выпустит. Но выгуливать и овчарку, и джек-рассела, и шпица всё равно приходится и в дождь, и в снег. А как быть, если температура за окном всё ниже, а в глазах питомца энтузиазма всё меньше? Лайф спросил у экспертов, сколько должна продолжаться прогулка в минус 17 и как к ней подготовиться, чтобы ваша собака не смотрела на вас, как на этой гифке.

Мамина радость

Зоопсихолог Марианна Гладких рекомендует отталкиваться от привычного режима содержания у каждой конкретной собаки, причём он не зависит от породы и размера питомца. Если у вас в квартире обитает 50-килограммовая "мамина радость", которая не отличается активным поведением и привыкла к тепличным условиям выживания, то утренняя прогулка в устойчивый минус и при сильном ветре будет для неё более болезненной, чем для более закалённых представителей мелких пород.

— Если владелец практикует регулярные продолжительные прогулки в любую погоду, то по большому счёту в мороз они могут быть чуть более короткие. Тогда для неё это не будет таким уж большим стрессом, — рекомендует эксперт.

Бережём лапки

Обувь — самая важная часть собачьего гардероба, поэтому, если выбирать, что питомца согреет в морозную погоду сильнее, чем хозяйская любовь, стоит сделать ставку на ботиночки на липучках. Обуваетесь в первый раз? Тренировка потребуется и хозяину, и собаке. Первые дни на сборы может уходить по 15–20 минут, а во время прогулки четвероногий будет постоянно терять свою обувь и возвращаться домой, что называется, босиком.

Если ваш пёс наотрез отказывается обуваться и не избавился от "пьяной" походки спустя неделю, придётся обойтись специальными защитными средствами либо приобрести воск. Он создаст плёнку, которая защитит лапы от неблагоприятных факторов окружающей среды, но долговременно сохранить тепло, увы, не поможет.

— Обувь всё же предпочтительнее, поскольку в зимнее время собачьим лапам угрожает больше не снег, а химические реагенты. А на подушечках могут быть микротрещины, о которых владелец даже не догадывается. В этом случае воск поможет мало, — комментирует специалист.

Если говорить об остальных элементах собачьей одёжки, то они актуальны скорее для квартирных собак: у них не формируется должным образом подшёрсток, что не позволяет им чувствовать себя на холоде комфортно. Для пород с длинной шерстью и богатым подшёрстком дополнительная защита от морозов уже не нужна, поэтому тратиться на курточку не стоит. Зато можно приобрести непромокаемый комбинезон на весну, чтобы во время прогулок в дождь и грязь не запачкать собственную шубку.

— Основная задача, когда собаке что-то надевают зимой, — это защитить её от ветра и продувания. Поэтому в большинстве случаев достаточно просто попоны, которая предотвратит охлаждение спины и почек, — советует Марианна Гладких.

Маршрут построен

Итак, в чём гулять — понятно. А вот где? Эксперты говорят, что для большинства пород холод не так страшен, как ветер или высокая влажность. Поэтому в неблагоприятную погоду выгуливать питомца лучше в лесной или в парковой зоне, где есть деревья, которые защитят от ветра.

Но если мы говорим о собаке мелкой породы с гладкой шерстью, которая не приучена к пелёнке, но промерзает до костей даже при слабом минусе, парки отменяются. Выносим бедолагу на руках, перебежками добираемся до ближайшей площадки, опускаем на землю, ждём результата и — пулей домой. Аномальные температуры и сильный ветер — не лучший момент для тренировок на выносливость.

Апорт!

Пожалуй, самое важное правило прогулок в мороз — это движение. Как только собака останавливается, она начинает подмерзать. Во-первых, хозяин и сам должен ускориться, перейти от размеренного шага к бегу трусцой, тогда и питомец будет перебирать лапками быстрее и разгонять кровь. Во-вторых, на улице должно быть активное взаимодействие с питомцем. Конечно, аномальный минус и семь утра не слишком располагают к продолжительным играм, но пару раз произнести команду "апорт" за 15-минутный променад всё же позволительно.

Мой хозяин — идиот

И последнее, но не менее важное правило в нашем списке: улыбайтесь, настройте собаку на прогулку, не дайте ей почувствовать, насколько вам лень вылезать из тёплой постели в морозный утренний полумрак. Собаки — чуткие существа и улавливают настроение хозяина, поэтому зачастую нежелание питомца выходить на улицу — это вина человека. Животное чувствует раздражение в свой адрес, испытывает чувство вины, иногда даже становится агрессивным, не понимая, почему хозяин сторонится привычного и необходимого ритуала. Кроме того, питомец ощущает диссонанс: "Хозяин сам вывел меня на прогулку, но выглядит недовольным и злится. Он больше не любит меня? Или мой хозяин — идиот?"

Так что настроились на позитив, утеплились, запаслись терпением и — вперёд и с песней.