На портале "Узнай Москву" появился специальный маршрут ко Дню студента

На портале "Узнай Москву" появился новый маршрут под названием "По следам студенческих гуляний". Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.
Маршрут называется "По следам студенческих гуляний" и посвящён истории столичного студенчества. Прогулка по нему займёт чуть более часа. Путь начинается с Александровского сада, где установлена скульптура по мотивам "Сказки о рыбаке и рыбке" Пушкина (считается, что если погладить рыбку, то получится сдать экзамены. — Прим. Лайфа).
Оттуда через историческое здание Московского университета, аудиторный корпус МГУ, ректорский дом, ресторан "Эрмитаж" путь приводит гуляющих на площадь Тверская Застава, где до XIX века находилась огромная слобода ямщиков, а в былые времена студенты гуляли шумно и с песнями до трёх-четырёх часов утра.
— Все они (остановки на маршруте. — Прим. Лайфа) обозначены на интерактивной карте. Нажав на одну из точек, можно найти информацию о том или ином месте, связанном с Днём российского студенчества. Маршрут доступен и в приложении для смартфонов, — говорится в сообщении.
День студента ежегодно отмечается 25 января. В этот день в 1755 году императрица Елизавета I подписала указ об учреждении Московского университета.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени