В Магнитогорске горит крыша завода площадью 750 кв.м

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В Магнитогорске горит крыша завода площадью 750 кв.м

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В Магнитогорске пожарные борются с огнём на крыше сталеплавильного цеха калибровочного завода "ММК-Метиз" площадью 750 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Отмечается, что угрозы распространения огня на соседние здания нет. До прибытия спасателей на место ЧП здание самостоятельно покинули 7 человек.

К тушению привлечены 44 человека и 13 единиц техники. Пострадавших нет, а само здание не эксплуатируется.

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