Косачёв заявил, что Запад подстрекает людей к протестам в Венесуэле

По словам сенатора, претензии можно предъявить к обеим сторонам противостояния, но самопровозглашение себя президентом невозможно считать конституционным актом в любой стране.

Западные политики вместо призыва к переговорам подстрекают людей к протестам в Венесуэле. Такое мнение на своей странице в "Фейсбуке" выразил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв.

— Как обычно, вместо призыва к переговорам и к прекращению противостояния — подстрекательство к протестам, затем — немедленное признание политически более угодных сил в качестве законной власти, и всё это под демагогию про "волю народа" и даже про "конституционный процесс", в рамках которого всё якобы и происходит, — заявил он.

По словам сенатора, политики с Запада выступают главными рупорами воли народа Венесуэлы. События в стране, как отметил Косачёв, имеют признаки государственного переворота.

Он добавил, что претензии можно предъявить к обеим сторонам противостояния, но самопровозглашение себя президентом невозможно считать конституционным актом в любой стране.

Ещё ранее Косачёв высказал мнение, что Соединённые Штаты Америки предпринимают попытки бесцеремонно вмешаться в ситуацию в Венесуэле.

23 января лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. В свою очередь действующий глава государства Николас Мадуро обвинил США в попытке госпереворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном.