Ваши ручки в безопасности. Назван топ-10 средств для мытья посуды

Заодно эксперты проверили, сколько тарелок можно вымыть одной бутылкой бытовой химии.

Специалисты "Роскачества" исследовали 45 самых распространённых средств для мытья посуды. 37 из них были российскими, а также были представлены средства из Бельгии, Германии, Китая, Кореи и Польши. После тестов на 21 показатель качества был назван рейтинг топ-10 средств, которые не только соответствуют нормам, но и опережают стандарты, уверены специалисты.

Первое место и пять баллов из пяти возможных заняло Fairy. На втором месте оказался гель Sarma с рейтингом 4,89, на третьем — Sodasan, у которого набралось 4,89 балла. Также в топ-10 вошли Amway (4,78), AOS (4,66), Synergetic (4,66), Bio Mio (4,55), Ecover zero (4,55), Faberlic (4,44), BON SAI (4,44).

Из-за иностранного происхождения Amway (Бельгия), Ecover zero (Бельгия) и SODASAN (Германия) эти средства, к сожалению, не смогут претендовать на Государственный знак качества.

Среди тестов были тесты на качество и на количество. Лучшую моющую способность показало Fairy. За ним на втором месте оказались Sarma, Sodasan и Synergetic. Наименьшей моющей способностью обладают средства "Каждый день", "Красная цена", "О’Кей", "Радуга" и Help.

А вот на количественном тесте Amway обошёл Fairy. Одним граммом моющего средства Amway и литром воды было отмыто 49 тарелок. Грамм Fairy справился с 30 тарелками, у Sarma — 29,7, а Sodasan — 28. Как в тесте на качество, так и в тесте на количество на последних местах оказались почти те же самые моющие средства: "Радуга" и Smart справились только с четырьмя тарелками, "Минута" и Help — с 3,7 тарелки, "Красная цена" — с тремя, а грамм средства "Каждый день" одолел только 2,3 тарелки.

Ранее в "Роскачестве" рассказали, какие химические вещества влияют на качество мытья посуды и какие вещества в составе могут вызвать аллергию.