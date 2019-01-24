Госсекретарь США Помпео приписал победу над террористами Америке

Майк Помпео считает, что именно США сделали большую часть работы по разгрому боевиков в Сирии.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что именно благодаря США удалось добиться разгрома сирийских боевиков и освободить значительную часть территории страны. Как сообщает CNN, именно полным уничтожением террористов оправдано решение вывести с территории Сирии всех американских военных.

При этом Помпео отметил, что победа над боевиками "почти одержана". В рамках своего заявления по Сирии Помпео отметил, что США будут работать в регионе до полного уничтожения боевиков.