Суд в Киеве признал Януковича виновным по делу о госизмене

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Суд в Киеве признал Януковича виновным по делу о госизмене

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Бывший президент Украины Виктор Янукович. Фото: © РИА Новости/Сергей Пивоваров

У здания суда, где оглашают приговор бывшему лидеру Незалежной, усилили меры безопасности.

Оболонский райсуд Киева признал бывшего президента Украины Виктора Януковича виновным по делу о госизмене. Заявляется, что его вина полностью доказана.

— Суд, выслушав показания свидетелей, исследовав доказательства экспертов, документы и вещественные доказательства, оценив доводы стороны защиты и обвинения, считает, что вина обвиняемого в совершении преступлений доказана, — огласил судья.

При этом в киевском суде отмечают, что сам Янукович свою вину по делу о госизмене не признаёт. Пока суд зачитывает приговор, однако он будет заочным, ведь бывший украинский президент находится за пределами Незалежной. Добавим, что дело о госизмене рассматривали на Украине более полутора лет.

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