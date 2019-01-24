Суд в Киеве признал Януковича виновным по делу о госизмене

Оболонский райсуд Киева признал бывшего президента Украины Виктора Януковича виновным по делу о госизмене. Заявляется, что его вина полностью доказана.
— Суд, выслушав показания свидетелей, исследовав доказательства экспертов, документы и вещественные доказательства, оценив доводы стороны защиты и обвинения, считает, что вина обвиняемого в совершении преступлений доказана, — огласил судья.
При этом в киевском суде отмечают, что сам Янукович свою вину по делу о госизмене не признаёт. Пока суд зачитывает приговор, однако он будет заочным, ведь бывший украинский президент находится за пределами Незалежной. Добавим, что дело о госизмене рассматривали на Украине более полутора лет.
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