Подозревают в незаконном обороте оружия. Новые детали в деле главы ОМВД Чехова

Читайте также

Подозревают в незаконном обороте оружия. Новые детали в деле главы ОМВД Чехова

2604
В ходе обыска у полицейского обнаружили пистолет Макарова со спиленными номерами и магазин к нему с четырьмя патронами.

Начальник ОМВД России подмосковного Чехова задержан по подозрению в незаконном обороте оружия. Об этом сообщается на странице Следственного комитета РФ в "Твиттере".

— В ходе обыска у него дома был обнаружен пистолет ПМ со спиленными номерами и магазин к нему с четырьмя патронами. Баллистическая экспертиза подтвердила, что оружие боевое, — говорится в сообщении.

По информации, которая расположена на сайте ОМВД России по городскому округу, его начальником является Андрей Большаков. В ближайшее время будет решён вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Ранее сообщалось, что бойцы спецназа ФСБ РФ со следователями Главного следственного управления СК РФ задержали по месту жительства начальника полиции по городскому округу Чехов Андрея Большакова и его заместителя Александра Зайцева. В отношении полицейских было возбуждено два дела.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×