Подозревают в незаконном обороте оружия. Новые детали в деле главы ОМВД Чехова

В ходе обыска у полицейского обнаружили пистолет Макарова со спиленными номерами и магазин к нему с четырьмя патронами.

Начальник ОМВД России подмосковного Чехова задержан по подозрению в незаконном обороте оружия. Об этом сообщается на странице Следственного комитета РФ в "Твиттере".

❗️Начальник ОМВД России по подмосковному Чехову задержан по подозрению в незаконном обороте оружия.



Вчера в ходе обыска у него дома был обнаружен пистолет ПМ со спиленными номерами и магазин к нему с 4 патронами. Баллистическая экспертиза подтвердила, что оружие боевое pic.twitter.com/kauwuNidhs — Следственный комитет (@sledcom_rf) 24 января 2019 г.

— В ходе обыска у него дома был обнаружен пистолет ПМ со спиленными номерами и магазин к нему с четырьмя патронами. Баллистическая экспертиза подтвердила, что оружие боевое, — говорится в сообщении.

По информации, которая расположена на сайте ОМВД России по городскому округу, его начальником является Андрей Большаков. В ближайшее время будет решён вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Ранее сообщалось, что бойцы спецназа ФСБ РФ со следователями Главного следственного управления СК РФ задержали по месту жительства начальника полиции по городскому округу Чехов Андрея Большакова и его заместителя Александра Зайцева. В отношении полицейских было возбуждено два дела.