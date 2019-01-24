В Москве на выходных ожидают самый сильный снегопад за всю зиму

За два дня ожидается выпадение 14–17 мм осадков. Синоптики предупредили жителей столицы о сильных заносах на дорогах

В ближайшие выходные в Москве ожидается сильнейший за всю зиму снегопад. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Отмечается, что на смену морозам в субботу придёт сильный ветер с порывами до 15 м/с и снегопады. При этом такая погода продержится до воскресенья. К утру понедельника ожидается выпадение до 17 мм осадков.

Синоптики также предупредили о сильных заносах на дорогах. До этого сильный снегопад наблюдался только 6 декабря 2018 года.