В Москве на выходных ожидают самый сильный снегопад за всю зиму

В ближайшие выходные в Москве ожидается сильнейший за всю зиму снегопад. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
Отмечается, что на смену морозам в субботу придёт сильный ветер с порывами до 15 м/с и снегопады. При этом такая погода продержится до воскресенья. К утру понедельника ожидается выпадение до 17 мм осадков.
Синоптики также предупредили о сильных заносах на дорогах. До этого сильный снегопад наблюдался только 6 декабря 2018 года.
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