В Москве на выходных ожидают самый сильный снегопад за всю зиму

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В Москве на выходных ожидают самый сильный снегопад за всю зиму

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За два дня ожидается выпадение 14–17 мм осадков. Синоптики предупредили жителей столицы о сильных заносах на дорогах

В ближайшие выходные в Москве ожидается сильнейший за всю зиму снегопад. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Отмечается, что на смену морозам в субботу придёт сильный ветер с порывами до 15 м/с и снегопады. При этом такая погода продержится до воскресенья. К утру понедельника ожидается выпадение до 17 мм осадков.

Синоптики также предупредили о сильных заносах на дорогах. До этого сильный снегопад наблюдался только 6 декабря 2018 года.

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