Мандарины и бананы. Названы самые популярные продукты у россиян этой зимой

Кроме того, россияне чаще всего покупали яйца, сыр, сахар, хлеб, сосиски и табачные изделия.

Самыми популярными у россиян продуктами этой зимой стали мандарины. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу оператора фискальных данных "Платформа ОФД".

Согласно данным "Платформы ОФД", в декабре 2018 года, кроме мандаринов, чаще всего также покупали мясо курицы, алкогольные напитки, яйца, сыр, пивные напитки, яблоки, колбасы, табачные изделия и сосиски.

После Нового года самыми популярными продуктами стали бананы, мясо птицы, хлеб, мясные полуфабрикаты, пивные напитки, сосиски, яйца, сахар, хлеб и табачные изделия.

Средний чек в сетевых супермаркетах как до, так и после Нового года составил 370–380 рублей. При этом средняя покупка в магазине у дома в декабре обходилась в 340–350 рублей, а в январе — 310–320 рублей. В гипермаркетах до Нового года средний чек составил 1230–1240 рублей, а после — 1010–1030 рублей.