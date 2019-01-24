"Элитарная забава". Политолог оценил перспективы Вакарчука на выборах

По словам эксперта, фронтмен украинской рок-группы "Океан Эльзы" имеет такие же шансы, как кандидат Дарт Вейдер, пытавшийся баллотироваться на пост главы Незалежной в 2014 году.

Политолог Алексей Мартынов в беседе с Лайфом заявил, что украинский певец Святослав Вакарчук не имеет никаких перспектив на выборах президента Незалежной. По его словам, участие в борьбе за пост главы Украины является "национальной элитарной забавой".

— Участие в президентских выборах на Украине — это национальная элитарная забава для любого, кто готов заплатить избирательный залог, который, естественно, потом не вернётся. Это достаточно дорогая забава — 2,5 миллиона гривен (почти 90 тысяч долларов). Тут такое экзотическое хуторянское законодательство, но оно имеет место быть, — сказал он.

Мартынов отметил, что любой украинец, имеющий такую сумму, может "записать себя в президенты". Политолог также заявил, что не знает, есть ли у Вакарчука какой-либо бизнес на Украине для того, "чтобы было необходимо тратить довольно приличную сумму".

— Возможно, у него есть какие-то амбиции, связанные с парламентскими выборами. Что у него нет никаких шансов даже на более-менее приличный результат, это однозначно. Помните, на прошлых выборах у них там Дарт Вейдер баллотировался? Это же Украина, это же фестивальная демократия. Причём в кавычках здесь не "фестивальная", а "демократия", — резюмировал эксперт.

Ранее Вакарчук впервые открыто заявил о своих политических амбициях и возможном участии в выборах президента Незалежной. Заявление прозвучало во время лекции в Украинском лондонском институте, когда Вакарчуку задали прямой вопрос о грядущей президентской кампании.