Госдума дала Генпрокуратуре право искать сбережения чиновников за рубежом

Госдума в третьем чтении приняла президентский закон, который даёт Генпрокуратуре право проверять сведения о наличии у чиновников вкладов и сбережений в банках за границей. Документ был одобрен депутатами единогласно.
Согласно законопроекту, у Генпрокуратуры появляется право направлять в ЦБ запрос, который затем уже обращается к иностранному регулятору с просьбой предоставить данные о наличии заграничных счетов у чиновников, которые им запрещено иметь.
Ранее спикер ГД Вячеслав Володин отмечал, что этот проект поможет усилить эффективность контроля за чиновниками, которым по закону нельзя иметь счета, вклады в банках за пределами России.
Проект закона был внесён в Госдуму президентом РФ в конце октября прошлого года.
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