Россельхознадзор сообщил о хакерской атаке на информационную систему ветеринарии

Собранные об атаке данные переданы в компетентные органы для проведения проверки и принятия соответствующих мер.

Россельхознадзор сообщил о хакерской атаке на Государственную информационную систему в области ветеринарии (ВетИС). По данным ведомства, атака была совершена сегодня, 24 января, в период с 08:05 по 09:25 по московскому времени.

— Сообщаем о хакерской атаке типа DDoS на Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии (ВетИС). Атака произведена 24 января в период с 08:05 по 09:25 мск, объём атаки 1,2 Гб/c, или 128,2 Kpps (тысяч пакетов в секунду), — говорится в сообщении Россельхознадзора.

Специалисты отметили, что атакованный серверный узел обеспечивает работу веб-интерфейсов компонентов "Меркурий" и "Аргус". Первый поддерживает ветеринарную сертификацию в электронном виде, а второй — выдачу разрешений на ввоз, вывоз, транзит по территории России подконтрольных государственному ветнадзору грузов, оформление этих грузов при пересечении внешних границ Таможенного союза.

Собранные об атаке данные переданы в компетентные органы для проведения проверки и принятия соответствующих мер.