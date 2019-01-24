В столицу на автобусе. В 2018 году автостанции Москвы приняли 9 млн пассажиров

В другие города и страны за прошлый год автобусы совершили более 445 тысяч рейсов.

В 2018 году московские автостанции Варшавская, Красногвардейская и международный автовокзал Южные Ворота приняли и отправили 9 миллионов человек, сообщает официальный сайт мэра и Правительства Москвы.

— Востребованность услуг легальных перевозчиков растёт: пассажиропоток на столичных автостанциях увеличился на 1,2 миллиона человек по сравнению с 2017 годом. Каждый день станциями пользуются 22 тысячи горожан. Они могут отправиться в поездки по городам России и в страны ближнего зарубежья, а также воспользоваться различными дополнительными сервисами, — рассказал заместитель генерального директора Мосгортранса Максим Коновалов.

По словам чиновника, залы ожидания автостанций Москвы оборудованы комнатами матери и ребёнка, камерами хранения. Они имеют банкоматы и платёжные терминалы, автоматы с напитками и едой, а также бесплатную Wi-Fi-сеть.

В данный момент из столицы на автобусе можно уехать по 260 междугородним и международным направлениям. Самыми популярными в прошлом году стали маршруты в Тульскую и Волгоградскую области, в Липецк и Саратов. На международных направлениях лидируют Минск и Кишинёв.