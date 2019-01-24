Мало жира и калорий. Врачи назвали самый полезный вид мороженого

Диетологи отмечают, что за раз можно съедать около 100 граммов лакомства, а употреблять его рекомендуется два-три раза в неделю.

Врачи назвали молочное самым полезным видом мороженого, так как оно является наименее жирным и калорийным. Об этом РИА "Новости" рассказали эксперты.

Врач-диетолог Клиники лечебного питания ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", кандидат медицинских наук Елена Ливанцова отметила, что употреблять мороженое необходимо не более двух-трёх раз в неделю по одной порции, которая составляет около 100 граммов.

— Оптимальный вариант — это натуральное мороженое, чтобы там содержалось минимальное количество искусственных добавок, консервантов и ароматизаторов, то есть чем меньше список ингредиентов, тем лучше, — отметила Ливанцова.

Кроме того, употребление лакомства может быть полезным. Дело в том, что мороженое вырабатывает гормоны серотонин и дофамин, которые положительно влияют на настроение человека. Также лакомство содержит кальций и фосфор, которые участвуют в регуляции костного обмена, калий и магний, влияющие на сердечно-сосудистую систему, и витамины группы В, положительно влияющие на работу ЦНС.

Однако избыточное потребление мороженого может вызвать раздражение желудка, что способно привести к гастриту. От употребления сладости лучше отказаться тем, кто не переносит лактозу, и пациентам с проблемами с расщеплением жира, считает врач-гастроэнтеролог Клиники лечебного питания ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" кандидат медицинских наук Владимир Пилипенко.

Качество продукта можно проверить и в домашних условиях. Для этого достаточно оставить мороженое на 15 минут в холодильнике и посмотреть, как оно растает. Если на нём нет льда, то это говорит о высоком качестве продукта.