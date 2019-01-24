Суд приговорил одного из главарей банды Гагиева к 17 годам колонии

По данным следствия, банда Гагиева с 2004 года совершила около 60 убийств. Среди жертв преступников — правоохранители, бизнесмены и чиновники.

Советский районный суд Владикавказа вынес решение по делу Артура Джиоева, известного в качестве одного из главарей банды Аслана Гагиева. Сообщника "киллера номер один", замешанного в многочисленных убийствах, приговорили к 17 годам колонии строгого режима.

— Приговором Советского районного суда Владикавказа Артур Джиоев осуждён за участие в преступной организации, совершении убийств более двух лиц, в покушении на убийство, а также незаконном хранении огнестрельного оружия и незаконном лишении человека свободы, — цитирует сообщение пресс-службы Верховного суда Северной Осетии РИА "Новости".

Банда Гагиева была объявлена в международный розыск, поскольку с 2004 года совершила около 60 убийств. Среди жертв злоумышленников были представители правоохранительных органов, бизнесмены и чиновники.

Отмечается, что Джиоев в ходе следствия заключил соглашение о сотрудничестве и передал суду информацию о своём участии в преступной организации, а также о деятельности остальных членов группировки. В связи с этим суд не имел права приговаривать задержанного к пожизненному заключению, однако по остальным фактам его преступной деятельности в дальнейшем планируется проводить отдельные слушания, и данный приговор не является последним.

Напомним, что в 2015 году Артура Джиоева задержали на территории Греции и позднее экстрадировали в Россию, а самого Аслана Гагиева таким же образом перевезли на территорию РФ из Австрии.

Также Лайф публиковал материал о судьбе Артура Джиоева.