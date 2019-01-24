Заблудившейся во время метели на Урале туристке ампутировали ноги

Сейчас врачи делают всё возможное, чтобы сохранить руки женщины, которые были также сильно обморожены.

На Урале зимний поход закончился трагедией. Заблудившихся во время метели 31-летнюю Елену Осипову и 35-летнюю Елену Подкорытову обнаружили в заснеженных горах только на третьи сутки. Подкорытова была уже мертва, а Осипова сильно обморожена, так что ей пришлось ампутировать ноги, сообщает агентство ura.ru

— Состояние пациентки остаётся крайне тяжёлым, хотя сама операция прошла успешно, практически без кровопотери. Выполнена ампутация стоп на уровне нижней трети голеней. Пациентка находится на искусственной вентиляции лёгких. Её состояние сейчас обусловлено длительной гипотермией, но основную причину интоксикации организма мы ликвидировали, — цитирует агентство Дмитрия Шуварина, заведующего ожоговым отделением ГКБ № 40.

Ранее Лайф рассказывал, что после неудачного похода на гору Казанский камень женщины отстали от группы во время метели. После того как заблудившимся женщинам удалось выйти на связь, за ними вылетел спасательный вертолёт МИ-8.