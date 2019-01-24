Автомобиль появится у дилеров в феврале, а цены на него начнутся с отметки 1 181 000 рублей.

Российский автопроизводитель УАЗ представил новую версию фургона "Профи", который теперь будет авторефрижератором с газобаллонным оборудованием. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Силовая установка будет работать на пропан-бутане. К двигателю мощностью 143 л.с. будет прилагаться баллон. В зависимости от условий, автомобиль способен проехать до 900 км.

Продажи авторефрижератора начнутся в феврале, а цены стартуют с отметки 1 миллион 181 тысяча 900 рублей. Производитель также даёт гарантию четыре года или 200 тыс. км пробега.