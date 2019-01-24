Рябков: Россия не настроена сворачивать сотрудничество с дружеской Венесуэлой

Российский МИД ожидает новых попыток Запада очернить политику Каракаса и подлить масла в огонь.

Россия продолжит материальное и практическое сотрудничество с Венесуэлой в различных областях. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

— Дружескую нам Венесуэлу, нашего стратегического партнёра, мы поддерживали и будем поддерживать, — заверил дипломат. — Будем стоять, если хотите, в одном ряду с этой страной на страже суверенитета, на страже недопустимости посягательств на принцип невмешательства во внутренние дела. Материальное сотрудничество, практическое сотрудничество между Россией и Венесуэлой продолжается в разных областях. Мы совершенно не настроены его сворачивать.

Рябков отметил, что с развитием ситуации в Венесуэле всё больше становится очевидным стремление Запада использовать разного рода инструменты для усиления нажима на эту страну. Кроме того, эти деструктивные силы не дают возможности продолжиться внутривенесуэльскому диалогу.

— Я абсолютно уверен, что предстоящий период будет сопряжён с новыми попытками очернить политику Каракаса, подлить масла в огонь тех сложнейших внутренних процессов, которые там идут, — добавил замминистра.

Напомним, что вечером 23 января лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. В свою очередь действующий глава государства Николас Мадуро обвинил США в попытке госпереворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном.

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв ранее высказал мнение, что западные политики вместо призыва к переговорам подстрекают людей к протестам в Венесуэле, а США предпринимают попытки бесцеремонно вмешаться в ситуацию в Венесуэле.