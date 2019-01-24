Подозреваемый в охоте на медведя и рысей пермский чиновник подал в отставку

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Подозреваемый в охоте на медведя и рысей пермский чиновник подал в отставку

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Фото: © Pixabay. 

Глава Юксеевского сельского поселения Кочевского района Пермского края Василий Утробин, подозреваемый в охоте на медведя и добыче рысей, подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на его заместителя Алевтину Минину.

Рассмотрение заявления было отложено из-за болезни чиновника.

Как сообщалось ранее, Утробин и бывший топ-менеджер крупной энергетической компании Николай Илюшин подстрелили на охоте спящего медведя, что запрещено законом, и четырёх рысей. В прошлом году браконьерством они занимались дважды. В обоих случаях документов на отстрел животных у них не было.

СУ СКР по Пермскому краю начало по данному факту проверку, ситуацию на особый контроль взяло региональное Минприроды.

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