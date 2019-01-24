В Новгородской области автобус с детьми вылетел в кювет из-за бревна на трассе

В Новгородской области школьный автобус попал в ДТП: он вылетел в кювет и перевернулся. Как сообщает портал ВН.ру, причиной стало бревно, которое упало на дорогу с лесовоза.

Авария случилась на 55-м километре автодороги Спасская Полисть — Малая Вишера — Любытино — Боровичи. Всего в автобусе было семь школьников, двое сопровождающих и водитель.

— Одна девочка госпитализирована в Маловишерскую ЦРБ. Следственная группа СК выехала на место происшествия, — сообщили в региональном ГСУ СКР порталу.

Добавим, что девочка, которой потребовалась помощь медиков, пожаловалась на боли в спине.