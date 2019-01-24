Пирумову ужесточили приговор по "делу реставраторов"

Мосгорсуд ужесточил приговор бывшему заместителю министра культуры Григорию Пирумову по делу реставраторов. Суд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры и постановил, что экс-замглавы Минкульта должен находиться в колонии не полтора года, а три.

— Приговор Дорогомиловского районного суда Москвы изменить, усилить назначенное Пирумову наказание до трёх лет лишения свободы со штрафом в размере 1 млн рублей, а также лишить его награды, — говорится в решении Мосгорсуда.

Добавим, что гособвинение и вовсе настаивало на том, чтобы ужесточить приговор до пяти лет колонии.

Приговор Пирумову ужесточили в связи с обвинением по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия.