В МИД РФ призвали политиков Венесуэлы не быть пешками в чужой шахматной игре

В ведомстве подчеркнули, что Вашингтон налицо стремится провернуть в Венесуэле "апробированные сценарии смены неугодных правительств".

Министерство иностранных дел России призвало венесуэльских политиков не быть пешками в чужой шахматной игре. Соответствующее заявление опубликовано на сайте российского дипведомства.

— Приведение к присяге оппозиционного "врио президента Венесуэлы" и незамедлительное признание его в этом качестве со стороны США и ряда региональных государств направлено на усугубление раскола в венесуэльском обществе, рост фронтального уличного противоборства, кардинальную дестабилизацию внутриполитической ситуации и дальнейшую эскалацию конфликта, — говорится в сообщении.

Такие действия, как отмечается в заявлении, являются прямым путём к хаосу и разрушению основ венесуэльской государственности. Кроме того, в МИД добавили, что бесцеремонные действия США тотально игнорируют нормы и принципы международного права. Отмечается, что Вашингтон налицо стремится провернуть в Венесуэле "апробированные сценарии смены неугодных правительств".

— Обращаемся к здравомыслящим венесуэльским политикам, находящимся в оппозиции к законному правительству Николаса Мадуро, с призывом не становиться пешками в чужой шахматной игре, — отмечается в заявлении.

В МИД подчеркнули, что политическая деятельность должна осуществляться исключительно строго в рамках конституции и в соответствии с законодательством страны. В ведомстве отметили, что венесуэльцы имеют право выражать собственную позицию, но только способами, которые не приводят к насилию и не ставят под угрозу безопасность граждан.

23 января лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. В свою очередь, действующий глава государства Николас Мадуро обвинил США в попытке госпереворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном.