В Совфеде призвали законную власть Венесуэлы не идти на уступки оппозиции

По мнению Сергея Цекова, так называемые демократические силы страны действуют в противовес законодательству.

Происходящее в Венесуэле является очередным переворотом, за которым стоят представители различных западных демократий. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

— Мы свидетели очередного переворота, который устраивают в суверенном государстве представители так называемой западной демократии, прежде всего США и все другие страны, страны ЕС, которые либо отмалчиваются, либо выражают поддержку так называемым демократическим силам в Венесуэле, — заявил Цеков.

Он также подчеркнул, что так называемые демократические силы действуют в противовес законодательству, выступая в качестве антиконституционных сил.

— Я считаю, что законная власть Венесуэлы ни в коем случае не должна идти на какие-то уступки оппозиции. Власть должна вести диалог с народом, власть должна стремиться к решению проблем серьёзных, внутренних, но ни в коем случае не идти на поводу у так называемой оппозиции, — подытожил сенатор.

В свою очередь член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов решительно осудил действия западных партнёров, призвав уважать суверенитет государств и придерживаться принципов демократии.

— Это вопиющее нарушение норм международного права со стороны США, когда они демонстрируют политику двойных стандартов — говорят о необходимости соблюдения международного права, при этом сами беспардонно вмешиваются во внутреннюю политику суверенного государства и требуют признания президентом человека, который не был поддержан народом, — отметил Морозов.

23 января лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. В свою очередь действующий глава государства Николас Мадуро обвинил США в попытке госпереворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном.

Ранее глава Комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов высказал мнение, что США будут добиваться своих целей в Латиноамериканской стране.