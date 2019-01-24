Путин проведёт один или несколько международных телефонных разговоров

Президент России Владимир Путин сегодня, 24 января, намерен провести один или несколько международных телефонных разговоров. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— На вторую половину дня сейчас запланирован международный телефонный разговор. Мы информируем вас о его результатах, — сказал Песков журналистам.

Он добавил, что о результатах звонка будет сообщено. Кроме того, не исключается проведение ещё нескольких международных телефонных разговоров.