Путин проведёт один или несколько международных телефонных разговоров

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Путин проведёт один или несколько международных телефонных разговоров

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Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Президент России Владимир Путин сегодня, 24 января, намерен провести один или несколько международных телефонных разговоров. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— На вторую половину дня сейчас запланирован международный телефонный разговор. Мы информируем вас о его результатах, — сказал Песков журналистам.

Он добавил, что о результатах звонка будет сообщено. Кроме того, не исключается проведение ещё нескольких международных телефонных разговоров.

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