В Томске снежная глыба упала на женщину с крыши дома

Читайте также

В Томске снежная глыба упала на женщину с крыши дома

3

Фото: © РИА Новости/Константин Родиков

В результате происшествия женщина была госпитализирована с переломом позвоночника.

В Томске госпитализировали женщину с переломом позвоночника после того, как на неё с крыши дома упала снежная глыба. Об этом сообщает РИА "Новости".

Инцидент произошёл 22 января. Отмечается, что женщина, будучи в состоянии болевого шока, сумела сама добраться от места происшествия до дома. И только когда она уже была дома, её состояние значительно ухудшилось и её пришлось госпитализировать.

Женщину доставили в больницу, где диагностировали перелом позвоночника. В настоящий момент её состояние оценивается как лёгкой степени тяжести.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×