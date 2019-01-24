В Томске снежная глыба упала на женщину с крыши дома

В результате происшествия женщина была госпитализирована с переломом позвоночника.

В Томске госпитализировали женщину с переломом позвоночника после того, как на неё с крыши дома упала снежная глыба. Об этом сообщает РИА "Новости".

Инцидент произошёл 22 января. Отмечается, что женщина, будучи в состоянии болевого шока, сумела сама добраться от места происшествия до дома. И только когда она уже была дома, её состояние значительно ухудшилось и её пришлось госпитализировать.

Женщину доставили в больницу, где диагностировали перелом позвоночника. В настоящий момент её состояние оценивается как лёгкой степени тяжести.