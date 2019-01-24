Песков: Мадуро является легитимным президентом Венесуэлы

Кремль считает Николаса Мадуро законным президентом Венесуэлы, поэтому вопрос о предоставлении ему политического убежища в России — неуместный. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

— Мадуро является законным президентом Венесуэлы. Поэтому вопрос (о предоставлении ему политического убежища. — Прим. Ред.) считаем неуместным, — отметил представитель Кремля.

23 января лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. В свою очередь действующий глава государства Николас Мадуро обвинил США в попытке госпереворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном.

В этой связи в Министерстве иностранных дел России призвали здравомыслящих политиков Венесуэлы не становиться пешками в чужой шахматной игре.