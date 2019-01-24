Сирия осудила действия США в Венесуэле

МИД Сирии осудил вмешательство США во внутренние дела Венесуэлы, отметив, что Вашингтон действует с грубейшим нарушением международного права. Об этом говорится в заявлении ведомства.

В Дамаске также подчеркнули, что подобная политика США является основной причиной напряжённой ситуации в мире.

В Сирии выразили уверенность, что Каракас сможет преодолеть "американский заговор" и выразили солидарность с народом Венесуэлы.

23 января лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. В свою очередь, действующий глава государства Николас Мадуро обвинил США в попытке госпереворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном.