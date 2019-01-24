Песков назвал Венесуэлу важным экономическим партнёром России

Представитель Кремля также отметил, что Москва заинтересована в сохранении и совершенствовании добрых отношений с Каракасом.

Венесуэла является важным торгово-экономическим партнёром России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Каракас — важный торгово-экономический партнёр для Москвы. В декабре [Николас] Мадуро был с визитом. Состоялись обстоятельные разговоры с [Владимиром] Путиным, где произошла сверка часов по всему спектру областей, где сотрудничество и взаимодействие, — сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля также отметил, что Москва имеет с Каракасом много контактов по торгово-экономическому и инвестиционному взаимодействию.

— Ряд наших компаний присутствует на венесуэльском рынке и расширяет присутствие. Поэтому мы заинтересованы в сохранении и совершенствовании добрых отношений с Венесуэлой, — заключил пресс-секретарь президента.

Напомним, 23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. Действия политика поддержали США, Канада, Бразилия, Аргентина, Гватемала, Колумбия, Коста-Рика, Парагвай, Перу, Чили, Эквадор.