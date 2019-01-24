Песков: Венесуэла не обращалась к Москве за помощью из-за кризиса в стране

Венесуэла не обращалась к России за помощью из-за внутриполитического кризиса в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Пока не было никаких обращений на этот счёт, — заявил Песков.

На уточняющий вопрос журналистов, поддержит ли Россия Венесуэлу в случае подобного обращения, представитель Кремля подчеркнул, что "здесь эвентуальные рассуждения вряд ли уместны".

Напомним, что ранее Кремль назвал Мадуро легитимным президентом Венесуэлы. При этом, как отметил Песков, попытка узурпации верховной власти вызывает обеспокоенность.

23 января лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. В свою очередь действующий глава государства Николас Мадуро обвинил США в попытке госпереворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном. В МИД России же призвали здравомыслящих венесуэльских политиков не быть пешками в чужой шахматной игре.