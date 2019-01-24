Не рассорить. Лукашенко заявил, что относится к русским и белорусам одинаково

По его словам, жители Минска и других городов страны дружелюбно настроены по отношению к "старшим братьям".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что к русским и белорусам относится одинаково.

— Русских с белорусами столкнуть не удастся никогда, по крайней мере пока я президент. Для нас русский человек, для меня лично, — то же самое, что и белорус, — сказал Лукашенко на встрече с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым в Минске.

Лукашенко также подчеркнул, что россияне могут рассчитывать на своих соседей и для них Белоруссия была и останется домом. Он добавил, что страна открыта для совместных проектов и всегда готова выступить в качестве площадки для воплощения различных инициатив.

— Если вам надо где-то площадку для работы на Западе с вашими товарами <...>, считайте, что это ваша земля. Приезжайте, стройте, развивайте свой интерес, — заявил президент.